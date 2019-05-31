Петербургские "Ряды" покидают Московскую область

Ретейлер решил сконцентрировать все активы в Петербурге и области.

Сеть гипермаркетов "Оптоклуб Ряды" закроет точку в Мытищах. В компании рассказали, что после закрытия магазина в Подмосковье, начнется строительство четвертого магазина в Петербурге.

Сейчас точки расположены на Пулковском, Шафировском и Мурманском шоссе. На юго-западе пока отсутствует оптоклуб. За 2019 год выручка компании составила 6,7 миллиарда рублей. В Мытищах выручка составила 894,5 миллиона рублей, что составляет около 40% от среднего показателя по Северной столице.

Сколько времени в неделю у вас уходит на походы в магазины?

Фото: Piter.TV