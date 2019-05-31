  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сколько времени в неделю у вас уходит на походы в магазины?
Сегодня, 13:00
120
Alena_Zinovieva

Сколько времени в неделю у вас уходит на походы в магазины?

0 0

В среднем мы тратим по 5 часов в неделю на то, чтобы купить домой все необходимое: от продуктов до бытовой химии. Согласитесь, что это время можно потратить куда полезнее. Поэтому те, кто ценит свое время и следит за бюджетом, уже открыли для себя Оптоклуб РЯДЫ!

Здесь можно закупиться необходимыми товарами в увеличенных упаковках, которые позволят не ходить в магазин по несколько раз в неделю, а цены вызовут приятное удивление. Все дело в том, что в них заложены лишь минимальные расходы на обслуживание и низкая наценка для покрытия расходов компании и небольшой прибыли. Вот поэтому цены такие приятные! Такой формат образования цены на продукты и товары называется "низкомаржинальный лоукостер". Главное не стоит путать Оптоклуб РЯДЫ с дисконтными магазинами.

В товарном ассортименте Оптоклубов вы найдете как привычные товары от витаминов до электротехники, так и необычные, которые можно приобрести только в Оптоклубе РЯДЫ. Поэтому, прогуливаясь по просторным залам среди паллетов, вы можете складывать необходимые продукты в большие тележки, которые точно вместят все ваши покупки. А после смело идти на кассу, где без очередей сможете приступить к оплате и непринужденной беседе с дружелюбным кассиром, если захочется. Сотрудники Оптоклуба РЯДЫ радушно и приветливо помогут найти нужный товар, поделятся советом при его выборе, а также ответят на интересующие вопросы, не забывая о дистанции и защитных масках.

Если же от счастья вы набрали столько, что не можете унести и даже не помещается в багажник машины, то можно оформить доставку. До 80 килограмм заказа за 299 рублей отправятся к вам домой прямо до двери и прибудут в течении трех часов после оплаты! Вы также можете обойтись без променада по Оптоклубу просто заезжайте по пути за своим заказом, который предварительно оформили на сайте ryady.ru. Особенно это удобно, когда всей семьей отправляешься на дачу на несколько дней и нужно взять собой все необходимое для каждого члена семьи. Например, крупы, садовый инвентарь, уголь для мангала, конфеты и печенье для детей, а также 15 килограмм сухого корма от 1399,99 рублей для четвероногого друга и многое другое.

Так почему же по пути? Потому что клубы находятся на выездах из Санкт-Петербурга:

- Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 43, корп.1, лит.А

- Всеволожский р-н, Свердловское г/п, 12-13 км шоссе Кола, д 3

И на въезде в город:

- Санкт-Петербург, Шафировский пр. д.16, лит.А

Каждый день более шести тысяч покупателей пользуются преимуществами шоппинга в Оптоклубах РЯДЫ и остаются ему верны. Их число с каждым днем становится все больше и больше. Для того, чтобы стать одним из них, нужно всего лишь приобрести клубную карту. И тогда перед вами откроется мир выгодных цен на любимые товары, вы получите свой личный кабинет на сайте ryady.ru, где сможете отслеживать информацию о своей клубной карте, историю покупок, будете получать приятные SMS и E-mail сообщения с информированием, а также сможете бесплатно подключаться к Wi-Fi на территории клубов, пока наполняете телегу.

На ваш выбор представляется шесть видов карт. Четыре для физических лиц, один вид для юридических и последний это спецпрограмма для многодетных семей, которым карта оформляется бесплатно в Оптоклубе РЯДЫ. Все карты отличаются по стоимости, времени посещения клуба и размеру годового лимита на покупки.

Например, самая дешевая карта обойдется в 205 рублей на год использования в одном Оптоклубе, с максимальным лимитом покупок 126 тысяч рублей в год, а возможное время посещения: с 10 вечера до 11 утра. Для более взвешенного принятия решения на сайте Оптоклуба РЯДЫ можно воспользоваться конструктором клубных карт, который позволит подобрать максимально удобный для вас вариант. А для тех, кто жаждет теплого человеческого общения и внимания, можно получить консультацию непосредственно на информационной стойке в клубах.

Попробуй Оптоклуб РЯДЫ! Оформи бесплатную пробную карту по промокоду PITERTV на сайте: ryady.ru/test

Фото: Piter.TV

Теги: клубная карта, оптоклуб ряды, покупка товара
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Статьи,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии