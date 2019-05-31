Сколько времени в неделю у вас уходит на походы в магазины?

В среднем мы тратим по 5 часов в неделю на то, чтобы купить домой все необходимое: от продуктов до бытовой химии. Согласитесь, что это время можно потратить куда полезнее. Поэтому те, кто ценит свое время и следит за бюджетом, уже открыли для себя Оптоклуб РЯДЫ!

Здесь можно закупиться необходимыми товарами в увеличенных упаковках, которые позволят не ходить в магазин по несколько раз в неделю, а цены вызовут приятное удивление. Все дело в том, что в них заложены лишь минимальные расходы на обслуживание и низкая наценка для покрытия расходов компании и небольшой прибыли. Вот поэтому цены такие приятные! Такой формат образования цены на продукты и товары называется "низкомаржинальный лоукостер". Главное – не стоит путать Оптоклуб РЯДЫ с дисконтными магазинами.

В товарном ассортименте Оптоклубов вы найдете как привычные товары от витаминов до электротехники, так и необычные, которые можно приобрести только в Оптоклубе РЯДЫ. Поэтому, прогуливаясь по просторным залам среди паллетов, вы можете складывать необходимые продукты в большие тележки, которые точно вместят все ваши покупки. А после смело идти на кассу, где без очередей сможете приступить к оплате и непринужденной беседе с дружелюбным кассиром, если захочется. Сотрудники Оптоклуба РЯДЫ радушно и приветливо помогут найти нужный товар, поделятся советом при его выборе, а также ответят на интересующие вопросы, не забывая о дистанции и защитных масках.

Если же от счастья вы набрали столько, что не можете унести и даже не помещается в багажник машины, то можно оформить доставку. До 80 килограмм заказа за 299 рублей отправятся к вам домой прямо до двери и прибудут в течении трех часов после оплаты! Вы также можете обойтись без променада по Оптоклубу – просто заезжайте по пути за своим заказом, который предварительно оформили на сайте ryady.ru. Особенно это удобно, когда всей семьей отправляешься на дачу на несколько дней и нужно взять собой все необходимое для каждого члена семьи. Например, крупы, садовый инвентарь, уголь для мангала, конфеты и печенье для детей, а также 15 килограмм сухого корма от 1399,99 рублей для четвероногого друга и многое другое.

Так почему же по пути? Потому что клубы находятся на выездах из Санкт-Петербурга:

- Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 43, корп.1, лит.А

- Всеволожский р-н, Свердловское г/п, 12-13 км шоссе Кола, д 3

И на въезде в город:

- Санкт-Петербург, Шафировский пр. д.16, лит.А

Каждый день более шести тысяч покупателей пользуются преимуществами шоппинга в Оптоклубах РЯДЫ и остаются ему верны. Их число с каждым днем становится все больше и больше. Для того, чтобы стать одним из них, нужно всего лишь приобрести клубную карту. И тогда перед вами откроется мир выгодных цен на любимые товары, вы получите свой личный кабинет на сайте ryady.ru, где сможете отслеживать информацию о своей клубной карте, историю покупок, будете получать приятные SMS и E-mail сообщения с информированием, а также сможете бесплатно подключаться к Wi-Fi на территории клубов, пока наполняете телегу.

На ваш выбор представляется шесть видов карт. Четыре для физических лиц, один вид для юридических и последний – это спецпрограмма для многодетных семей, которым карта оформляется бесплатно в Оптоклубе РЯДЫ. Все карты отличаются по стоимости, времени посещения клуба и размеру годового лимита на покупки.

Например, самая дешевая карта обойдется в 205 рублей на год использования в одном Оптоклубе, с максимальным лимитом покупок 126 тысяч рублей в год, а возможное время посещения: с 10 вечера до 11 утра. Для более взвешенного принятия решения на сайте Оптоклуба РЯДЫ можно воспользоваться конструктором клубных карт, который позволит подобрать максимально удобный для вас вариант. А для тех, кто жаждет теплого человеческого общения и внимания, можно получить консультацию непосредственно на информационной стойке в клубах.

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Фото: Piter.TV