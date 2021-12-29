В Никольских рядах изменят тематические декорации с 1 февраля

6 февраля будут праздновать Масленицу в стилистике "Русский шик".

В Петербурге в Никольских рядах с 1 февраля изменят декорации, передают в пресс-службе пространства в понедельник, 31 января.

С 3 по 6 февраля двор украсят традиционные китайские фонарики. В субботу, 5 февраля, пройдут уличные выступления барабанщиков, представление с веерами и "танец Драконов".

Отметим, что 6 февраля будут праздновать Масленицу в стилистике "Русский шик".

Смена декораций произойдет ко Дню влюбленных – с 9 по 13 февраля. С 23 по 27 февраля во дворе пройдёт тематическая "Мужская неделя" с развлечениями и конкурсами.

Также 8 марта "позволить себе больше" смогут все виновницы весеннего праздника. Так, QR-код и паспорт для посещения площадки на открытом воздухе, в отличие от заведений внутри, не требуется. Добавим, что 8 марта – последний день работы Никольского двора перед реконструкцией к Летнему сезону.

Фото: предоставленно пресс-службой Никольских рядов

