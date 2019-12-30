Каталог товаров оптоклуба РЯДЫ: сравнение цен с другими магазинами СПб. Как сэкономить на еженедельном шоппинге

Как сэкономить на закупке продуктов до 50% без акций и распродаж? Где скидки на бытовую химию из Европы и Азии достигают 70%, а замороженные овощи и консервы стоят дешевле почти в 2 раза? В Петербурге всего 3 таких магазина на Пулковском, Мурманском шоссе и Шафировском проспекте – это оптоклубы РЯДЫ. Корреспонденты PITER.TV сравнили стоимость товаров в РЯДАХ с другими гипермаркетами и онлайн-магазинами.

Закупка продуктов – существенная статья бюджета любой семьи. Нужен четкий план - список товаров - и понимание, где самая честная цена, оптимальный выбор продуктов и отменное качество. Ситуация усложняется, если вам, к примеру, нужно въехать в новую квартиру и купить практически весь набор продуктов и бытовой химии. За этим мы и отправились в оптоклуб РЯДЫ.

Для того, чтобы зайти в оптоклуб не нужно иметь особую именную карту. Однако, наличие клубной карты дает покупателю доступ к самым привлекательным ценам.

Первым делом при входе в магазин вы попадаете в "Непродовольственные ряды" - отделы с бытовой техникой, посудой, товарами для уборки и бытовой химией.

Мы отправились за предметом, который есть почти в каждом доме – это электрический чайник. Выбрали модель, которая в оптоклубе РЯДЫ стоит 1199 рублей 99 копеек, тогда как в интерне-магазине тот же самый чайник обойдется уже в 1995 рублей.

В оптоклубе РЯДЫ большой выбор средств для уборки и ухода за бельем, особенно стиральных порошков европейских и азиатских марок. При этом в любом магазине за 1 кг (или даже 800 г) такого порошка придется отдать от 400 до 600 рублей. А в РЯДАХ можно купить сразу З кг южнокорейского порошка по цене 499 рублей 99 копеек. Похожая история и с кондиционерами для белья: 4 литра ополаскивателя из Германии в РЯДАХ продается по цене 309 рублей.

Не обязательно сравнивать только заморские марки, можно взять упаковку самого простого порошка для стирки детского белья, который продается абсолютно в любой магазине. В РЯДАХ он продается упаковкой по 9 кг и стоит 100 рублей за кг. В то время как стандартная пачка такого порошка 0,8 кг стоит 136 рублей.

Мусорные пакеты в РЯДАХ продаются не по 10 штук, как в других магазинах, а по 50. И стоимость такой упаковки составляет 100 рублей. Вискозные салфетки для уборки тоже можно купить удобной упаковкой по 10 штук и стоят 40 рублей. За эту цену везде вам предложат всего 3 салфетки.

Как показал наш эксперимент бытовая химия и товары для уборки в РЯДАХ стоят на 50, а по некоторым позициям и на 70% дешевле, чем в других магазинах. Выгода есть даже, когда мы сравниваем акционный товар. В РЯДАХ, к слову, акций не бывает никогда, здесь цены фиксированы.

Существенная экономия касается и продуктов питания: сыр, сливочное масло, консервы и бакалейные товары обойдутся как минимум на 30% дешевле. А если вы выбираете увеличенную упаковку, можно сэкономить еще больше.

Например, килограммовая пачка макарон из твердых сортов пшеницы в оптоклубе стоит 99 рублей 99 копеек. В одном из гипермаркетов пачка этой же самой марки, но весом лишь 0,5 кг, стоит тоже 100 рублей. Выгода ровно в 2 раза.

Крупы – это отдельная статья экономии в РЯДАХ. Оптоклуб договаривается с поставщиками и продает увеличенные пачки до 3 кг, которые не берут остальные магазины. Экономия составляет от 30 до 50%.

Еще одно открытие ожидало нас в "Морозных рядах" – это отдел, где продаются замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы. Для их хранения в РЯДАХ оборудованы специальные камеры в центре зала. И здесь сразу несколько плюсов, во-первых, цена. Мы взяли 1 кг брокколи за 120 рублей, тогда как в любом другом магазине брокколи продаются по 400 г и стоят в среднем от 70 до 100 рублей. Но в РЯДАХ подкупает сама упаковка: она прозрачная и покупатель видит, что брокколи действительно хорошего качества, они не раскрошены на мельчайшие кусочки, как это часто бывает у других производителей. А болгарский перец вообще можно купить уже очищенный и замороженный целиком в упаковке 2 кг по цене 185 рублей.

В итоге нам удалось купить основной набор бакалейных товаров, овощей, круп, бытовой химии, которого хватит от нескольких месяцев до полугода. При этом мы выбирали действительно те марки, которые покупаем к себе домой. Иногда это были самые дорогие товары в своей категории, но благодаря ценовой политике РЯДОВ, мы сэкономили в 2, а то и 3 раза.