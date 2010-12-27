Петербургская спортсменка с инвалидностью вошла в топ-50 мирового рейтинга

Она проявила себя на международных соревнованиях по теннису на колясках Flanders Open и Ath Open.

Санкт-Петербургская теннисистка с инвалидностью Полина Шакирова вошла в топ-50 мирового рейтинга. Об этом сообщает "Фонтанка.ру"

Она проявила себя на международных соревнованиях по теннису на колясках Flanders Open и Ath Open в Бельгии. Она попала на эти соревнования благодаря помощи петербуржцев. Они собрали нужную сумму для оплаты взносов и проживания. Теперь Полина находится на 46 месте в рейтинге ITF (Всемирной федерации тенниса на колясках)

Играть два турнира было довольно сложно, но, тем не менее, в совокупности я сыграла 13 матчей и это, безусловно, сделает меня сильнее. Полина Шакирова,теннисистка

Следующий турнир, в котором примет участие Полина, состоится в октябре.

Ранее лишенный обеих ног альпинист покорил Эверест.

Фото: Фонд "ТОЧКА ОПОРЫ". Поддержка паралимпийцев/ ВК; Планета добрых людей/ ВК