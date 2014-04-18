Лишенный обеих ног альпинист покорил Эверест

Это была пятая попытка Ся Боюй покорить высочайшую вершину мира.

Лишенный ног 70-летний китайский альпинист Ся Боюй покорил Эверест. Он стал первым человеком в мире, которому удалось забраться на высочайшую гору в мире с непальской стороны с обеими ампутированными ногами. До настоящего времени, это удалось сделать только новозеландцу Марку Инглису в 2006 году. Правда, на Эверест он забирался с тибетской стороны. Об этом сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на Министерство культуры, туризма и гражданской авиации Непала.

Китайский альпинист с обеими ампутированными ногами взобрался на вершину сегодня в 8.40 по местному времени. Он стал первым человеком с двумя ампутированными ногами, который взобрался на пик с южной стороны. Сообщили агентству в базовом лагере

Китайский альпинист Ся Боюй получил разрешение от непальских властей после того, как верховный суд страны разрешил восхождение на любые горы выше 6,5 тысяч метров с двумя ампутированными конечностями. Перед экспедицией Ся Боюй рассказал журналистам, что это его пятая попытка покорить высочайшую вершину. После первого неудачного восхождения на Эверест китаец лишился ног из-за обморожения. Однако инвалидность не остановила его, и в результате он достиг своей цели.

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