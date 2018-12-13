"Исполнить мечту и умереть": Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста

Мужчина мечтал покорить 7 самых знаменитых вершин планеты и умер при спуске с последней, седьмой, вершины мира.

Альпинист из США целенаправленно шел к своей мечте и погиб, когда все его мечты осуществились.

Родственники погибшего альпиниста сообщили, что 55-летний альпинист -профессионал мечтал покорить 7 самых высоких точек нашей планеты и вступил в клуб "Семь вершин". Он методично и отважно шел к своей мечте. При покорении 6 вершины он отморозил себе несколько пальцев, но не отступился. Последней точкой в списке значился Эверест. Мужчина дошел до него. Его мечта осуществилась.

Но вниз он уже не спустился. При спуске с Эвереста он умер. Предварительная причина смерти - сердечный приступ.

Ранее на Piter.TV: опубликовано видео из салона самолета, на борту которого летел скончавшийся авиадебощир.