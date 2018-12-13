Видео из салона самолета: Пассажир умер после дебоша на борту

Одна из пассажирок сняла на видео, что происходило во время полета на борту самолета Москва-Симферополь.

Сегодня, 24 мая, скончался пассажир авиарейса Москва - Симферополь, после того, как устроил дебош на борту самолета.

Сообщается, что один из пассажиров начал скандалить на борту, он кричал, избивал жену и соседей. Наводил панику среди пассажиров. Мужчину связали. Экипаж принял решение об экстренной посадке. После того, как буйного пассажира ссадили с самолета и отдали правоохранителям, ему стало плохо. По дороге в больницу в карете скорой помощи мужчина умер.

Все обстоятельства и причины происшествия выясняет следком.

Видео: YouTube/Ё-Моё