На Эвересте из-за снежной бури застряли почти 1000 альпинистов. Об этом сообщает издание "Саньсян душибао".

По информации источника, 4 октября восточный склон горы пострадал от сильнейшей за последние годы метели. Из-за этого под завалами оказались основные маршруты. Туристы, которые совершали восхождение на гору, не смогли продолжить путь. Они были вынуждены скрываться в своих палатках.

Отмечается, что часть туристов смогла продолжить спуск самостоятельно. Остальные ждут помощь спасателей. По последним данным, они застряли в лагере на высоте 4 900 метров.

Фото: pxhere.com