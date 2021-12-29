Байден провел несколько праздничных дней в Дэлавэре. Когда самолет приземлился в аэропорту, президенту пришлось около получаса ждать, пока расчистят полосу.

Самолет президента США Джо Байдена попал в сильную снежную бурю. Видео опубликовал пресс-пул Белого дома в Twitter.

Борт главы государства прибыл на авиабазу Эндрюс (штат Мэриленд). Байден провел несколько праздничных дней в Дэлавэре. Когда самолет приземлился в аэропорту, президенту пришлось около получаса ждать, пока расчистят полосу. Затем он спустился по трапу. Президента сносило порывами ветра в сторону. Он незамедлительно сел в автомобиль и уехал.

Напомним, что до конца 4 января метеорологи прогнозируют непогоду в Вашингтоне. По прогнозу, должно выпасть до 30 см осадков. Из-за снегопада в Вашингтоне закрыты офисы федеральных органов, а также образовательные учреждения.

Ранее мы сообщили, что Байден показал свое отношение к Зеленскому.

Видео: YouTube / Reuters