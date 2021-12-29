Журналист Минин: Байден показал свое отношение к Зеленскому

По мнению журналиста, Байден запланировал Зеленскому неудобное время для переговоров. Телефонный звонок раздался в Киеве около 23:00. В тот момент в Вашингтоне было примерно 16:00.

Президент США Джо Байден продемонстрировал свое негативное отношение к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Максим Минин.

По мнению журналиста, Байден запланировал Зеленскому неудобное время для переговоров. Телефонный звонок раздался в Киеве около 23:00. В тот момент в Вашингтоне было примерно 16:00. Журналист убежден, что так администрация Байдена продемонстрировала отношение к украинскому президенту. Он напомнил, что американский лидер также побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Диалог состоялся в ночь с 31 декабря на 1 января. Однако, как отметил автор статьи, здесь ситуация иная. Предложение о телефонном разговоре поступило из Москвы.

Ранее мы сообщили, что Путин смог переиграть Европу и договориться об увеличении поставок газа в Китай.

Фото: Белый дом