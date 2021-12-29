СМИ: Путин смог переиграть Европу и договориться об увеличении поставок газа в Китай

Автор материала подчеркнул, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подходят к сделке о строительстве нового трубопровода. Вероятнее всего, поставки по нему будут эквивалентны тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по "Северному потоку -2".

Президент России Владимир Путин смог переиграть Европу и договориться об увеличении поставок газа в Китай. Об этом в статье для британской газеты Daily Express упомянул обозреватель Энтони Ашкенази.

Автор материала подчеркнул, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подходят к сделке о строительстве нового трубопровода. Вероятнее всего, поставки по нему будут эквивалентны тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по "Северному потоку -2". За счет этого соглашения удастся удвоить экспорт голубого топлива в Китай. Ежедневно туда начнут поставлять до 5 млрд кубометров природного газа. Публицист добавил, что пока Россия и Китай договариваются о новом газопроводе "Сила Сибири 2", в Европе во всю идет серьезный энергетический кризис.

Напомним, что газопровод "Северный поток -2" пока не прошел сертификацию. Процедуру должно завершить Федеральное сетевое агентство Германии. Сертификацию приостановили в ноябре. Регулятор посчитал, что Nord Stream a AG должна создать немецкую "дочку" и подать заявку на сертификацию от её лица.

Ранее мы сообщили, что Украина не собирается решать газовый вопрос.

Фото: nord-stream.com