С горы Фишт эвакуировали группу туристов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 29 сентября. Во время восхождения по северному склону горы Фишт двое альпинистов сорвались со скалы. Один получил травмы, второй погиб. Всего в составе зарегистрированной группы было шесть человек.

Утром 1 октября пострадавшего альпиниста эвакуировали с северного склона горы на вертолете Ка-32. Его доставили в Сочи и передачи врачам скорой помощи. Тело погибшего туриста передали следственным органам Республики Адыгея. Еще четверых членов группы доставили к месту стоянки их личного транспорта. Им не потребовалась медицинская помощь.

Видео: МЧС России