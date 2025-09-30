Всего в составе зарегистрированной тургруппы были шесть человек.

Спасатели продолжают эвакуацию туристов с северного склона горы Фишт. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 29 сентября. При подъеме по северному склону горы Фишт двое альпинистов сорвались со скалы. Один из альпинистов погиб в результате падения. Второй получил травму и не мог самостоятельно передвигаться. Всего в составе зарегистрированной тургруппы были шесть человек.

Группа спасателей прибыла к месту происшествия на борту Ка-32. Их работу осложняли непогода и темное время суток. На следующий день, 30 сентября, продолжилась эвакуация всех туристов. Их доставят в Сочи на вертолете.

Видео: МЧС России