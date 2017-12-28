В сети появилось видео, на котором британка отрывает себе нос

Героиня утреннего шоу продемонстрировала в прямом эфире протез носа на магнитах.

Британка Джейн Хардман, страдающая от аутоиммунного заболевания, в прямом эфире утреннего шоу This Time Next Year продемонстрировала последствия своей болезни. Видео появилось на Youtube.

Женщина страдает от аутоиммунного заболевания под названием гранулематоз Вегенера. Из-за этого недуга британка лишилась собственного носа: в начале он стал плоским, а затем и вовсе начал проваливаться внутрь черепа. В результате болезнь стала причиной серьезных проблем с дыханием.

Хардман рассказала ведущим, что впервые заболевание начало проявляться у нее около пяти лет. Однако точный диагноз женщина узнала только год назад. Тогда она впервые побывала на передаче.

Спустя год она продемонстрировала в прямом эфире свой новый нос. Хардман взяла его пальцами и буквально оторвала. Оказалось, что это специальный протез, который держится на магнитах. Они вживлены в лицевые кости черепа.

Героиня передачи вспомнила забавный случай. Однажды она очень сильно чихнула, и нос отвалился. Впредь она его придерживает.

Отметим, что гранулематоз Вегенера — это воспаление стенок сосудов (васкулит), захватывающее мелкие и средние кровеносные сосуды: капилляры, венулы, артериолы и артерии. Как правило, у пациентов развиваются проблемы с дыханием, зрением, почками, легкими и другими органами.

Видео: Youtube/This Morning