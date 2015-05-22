  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге суд запретил ролики с опасной ездой
Сегодня, 20:08
93
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге суд запретил ролики с опасной ездой

0 0

. В видео демонстрируют опасные способы вождения автомобиля в городе.

В среду, 19 октября, Октябрьский суд Петербурга запретил распространение в России двух роликов, которые размещены на хостинге YouTube. В видео демонстрируют опасные способы вождения автомобиля в городе. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

Неизвестные водители "создают угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов". Перечисленное выше, в свою очередь, создает предпосылки для возбуждения дела по статье 264 УК. 

В суде отметили, что герои записи не соблюдают скоростной режим, безопасную дистанцию и не уступают дорогу другим автовладельцам, имеющим право движения. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: видео, запрет, ролики, ютуб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии