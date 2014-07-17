Петербуржцам перечислили триггеры аутоиммунных заболеваний

Эти заболевания относятся к группе патологий, которые могут провоцировать целый ряд факторов.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-ревматолог Оксана Инамова пояснила, какие факторы влияют на развитие аутоиммунных заболеваний.

Отмечается, что эти заболевания относятся к группе патологий, которые могут провоцировать целый ряд факторов. Так, существует индивидуальная предрасположенность.

Часто ген определяет предрасположенность к заболеванию, однако запустится оно или нет – зависит от внешних факторов. Триггером для запусков таких процессов может выступать другое заболевание, например, вирусное. В качестве примера специалист привела пандемию коронавируса: у некоторых пациентов из-за болезни произошли сбои в иммунитете.

Особую роль играет здоровый образ жизни. В частности, курение – триггер для запуска аутоиммунных заболеваний. А триггером для развития системной красной волчанки может являться избыточное солнце.

То есть, иммунная система начинает вырабатывать к каким-то структурным элементам наших родных клеток антитела. Она начинает атаковать их, воспринимает как чужеродные. Она атакует эти ткани – начинается воспалительный процесс. Наша задача – понять, что за антитела начал вырабатывать организм и как попытаться уменьшить это патологическое действие. Оксана Инамова, врач-ревматолог

Ранее петербуржцы рассказали, как защищаются от болезней.

Фото: Piter.TV