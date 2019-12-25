Петербургская овчарка Есения нашла насильника

В отделении полиции выяснили, что преступник оказался 43-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления.

В воскресенье, 8 августа, служебная овчарка Есения помогла полиции найти и задержать опасного рецидивиста, которого подозревают в изнасиловании петербурженки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Преступника искали патрульные наряды и кинолог с собакой. Безошибочно взяв след, Есения привела полицейских к дому на Большом Сампсониевском проспекте. Из подъезда выходили двое мужчин, один из которых подходил по приметам на предполагаемого преступника. В этот же момент собака среагировала на мужчину.

Позже в отделении полиции выяснили, что преступник оказался 43-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления. Подтвердилась и его причастность к новому нападению на женщину.

Напомним, у дома 4 корпус 2 по Выборгской улице неизвестный под предлогом оказания ему помощи завел женщину в парадную расселенного дома, после чего, угрожая ножом, поднялся с ней на третий этаж. Избив пострадавшую руками, мужчина изнасиловал жертву, после чего отпустил.

Отметим, что это уже второй случай успешной работы овчарки Есении. Ранее она нашла потерявшегося подростка в Московском районе.

Фото: pixabay