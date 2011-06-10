Подозреваемого в изнасиловании в расселенном доме задержали в Выборгском районе

В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в субботу, 7 августа, в полицию поступило сообщение о нападении неизвестного мужчины на 34-летнюю женщину у дома 4 корпус 2 по Выборгской улице. По сообщению источника Piter.tv в правоохранительных органах, пострадавшей были нанесены побои и ножевое ранение, она находилась в шоковом состоянии.

Позде правоохранительные органы выяснили, что у этого дома неизвестный под предлогом оказания ему помощи завел женщину в парадную расселенного дома, после чего, угрожая ножом, поднялся с ней на третий этаж. Избив пострадавшую руками, мужчина изнасиловал жертву, после чего отпустил. С ушибами, ссадинами, резаной раной кисти ее госпитализировали в Мариинскую больницу.

По приметам был найден неоднократно судимый подозреваемый, которого задержали в ночь на воскресенье. В его отношении был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обвинительным приговором в Ленобласти завершилось рассмотрение дела против 41-летнего мужчины, подозревавшегося в совершении изнасилования.

Фото: Piter.tv