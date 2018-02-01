Петербургская блинная займет бывший компьютерный склад под новое производство

Плиты для блинов и холодильники для продуктов вытеснят мониторы и системные блоки.

Помещения площадью 9 000 кв. м на улице Репищева, 16, где ранее размещался склад компании "КЕЙ" официально занял филиал российской сети ресторанов русской кухни. Об этом говорится на странице управляющей компании "Maris" в Facebook.

Пространство будет оборудовано под размещение пищевого производства. Блинная искала подходящее место для своей деятельности больше двух лет. Представитель управляющей компании отметила, что помещений для подобного рода производства в городе не так много.

Напомним, что сеть компьютерных маркетов "КЕЙ" была упразднена в минувшем марте. Компания проработала 27 лет.

Ранее петербуржцы не оценили архитектуру нового дома на улице Большой Зелениной.

Фото: Piter.TV