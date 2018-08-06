Бренд существовал 27 лет.

В Петербурге закрылась сеть компьютерных магазинов "Кей". Об этом сообщается на сайте компании.

В сообщении говорится, что "магазин "Кей" закрыт. Спасибо, что были с нами 27 лет!". Ожидается, что магазины этой сети будут работать под другим брендом.

Напомним, компания "Кей" была основана в 1991 году и создала в Петербурге первую сеть компьютерных магазинов. В Северной столице работали 20 супермаркетов, в регионах — еще 8.

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Фото: pixabay.com