Петербуржцы не оценили архитектуру нового дома на улице Большая Зеленина

Новый дом на улице Большая Зеленина, 34 не понравился петербуржцам. По мнению жителей, здание не вписывается в архитектуру примыкающих дореволюционных домов, рассказали в "Санкт-Петербургских ведомостях".
Ранее на месте новостройки находилось двухэтажное здание, построенное в сталинские времена. Станцию технического обслуживания "Запорожцев" снесли в 2014 году, а вместо нее решили построить жилой дом. В роли субпроектировщика выступила научно-проектная фирма "Ретро".
Основные претензии к внешнему облику дома связаны с тем, что он сильно выделяется по высоте: здание выше остальных построек более, чем в полтора раза. Также петербуржцы не оценили массивные стеклянные карнизы.
Однако новый дом собрал не только негативные мнения. В интернет-проекте "Архрейтинг" 27% респондентов оценили современное здание на Петроградской стороне.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что ККИ снес незаконное летнее кафе на Перекопской улице.
Фото: citywalls.ru
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