ККИ снес незаконное летнее кафе на Перекопской улице

Сезонный объект просрочил разрешение на участок.

18 октября сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) освободил самовольно занятый участок земли на Перекопской улице д.8, где размещалось летнее кафе. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.

Кафе площадью 154 квадратных метра имело разрешение на пользование этим участком лишь до 30 сентября текущего года. Далее сезонный объект должен был быть убран с территории.

ООО "Богдана" привлекли к административной ответственности.

Ранее в ходе рейда ККИ оставил Сенную площадь без очков, экскурсий и SIM-карт.

Фото: пресс-служба ККИ