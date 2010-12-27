ККИ оставил Сенную площадь без очков, экскурсий и SIM-карт

Рейды провели в Центральном и Адмиралтейском районах.

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) прошелся с рейдами по двум районам Петербурга, чтобы освободить незаконно занятые земельные участки. Об этом сообщает пресс-служба ККИ.

10 октября сотрудники комитета пресекли несколько фактов нелегальной уличной торговли. На площади Восстания после рейда исчезло 11 тумб, где торговали экскурсиями и SIM-картами, и точка с сувенирами. На набережной Обводного канала ликвидировали тележку с очками, на улице Ефимова "прикрыли" пять столов, за которыми продавали трикотаж и оптику. Также на набережной Грибоедова стало на два пункта общественного питания меньше: ККИ убрал тележки с горячей кукурузой и хот-догами. Деятельность на всех точках велась незаконно.

Таким образом, ККИ за один день освободил около 20 участков, нелегально занятых торговцами, и изъял около 1300 единиц товара. Нарушителей ждут протоколы об административных правонарушениях.

Ранее ККИ снес нелегальные павильоны с овощами и табаком.

Фото: пресс-служба ККИ