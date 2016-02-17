ККИ снес нелегальные павильоны с овощами и табаком

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) избавили город от нескольких незаконных павильонов, сообщает пресс-служба комитета.

На Новоизмайловском проспекте у дома 13, корпус 2, обнаружили двухсекционную точку. В одной части павильона торговали продуктами и табаком, а во второй располагался пункт общепита с зоной для готовки. Павильон работал с расторгнутым договором аренды почти полтора года, а в срок покинуть территорию после предупреждения не захотел.

Также не съехавший после расторжения договора павильон нашли на улице Костюшко, недалеко от дома 13. Там продавались продукты питания. У павильона с сухофруктами и орехами на улице Лени Голикова, 53, сложилась похожая судьба: самовольное использование территории в течение года и, кроме того, занятая под ящики с товаром площадка рядом стали поводом ликвидировать точку.

Отмечается, что на всех нелегальных объектах не выдавались кассовые и товарные чеки, а также отсутствовал уголок потребителя.

Комитет снес также торговый павильон, просрочивший договор аренды, на Стародеревенской улице у дома 28.

К освобождению территорий ККИ приступил вчера, а на нелегальных землепользователей завели административные дела.

Днем раньше ККИ закрыл кафе, магазины и салоны в нескольких районах Петербурга.

Фото: пресс-служба ККИ