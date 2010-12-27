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На Петроградке из "Теремка" похитили кассовый аппарат вместе с выручкой
Сегодня, 14:37
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lesjasap
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На Петроградке из "Теремка" похитили кассовый аппарат вместе с выручкой

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В "Теремке" на Крестьянском переулке вор украл кассовый аппарат.

Ночью на Петроградской стороне неизвестный преступник ограбил блинную “Теремок”. Злоумышленник отжал входную дверь и вынес из помещения кассовый аппарат. В настоящее время устанавливается сумма ущерба.
 
Отметим, что вместе с деньгами вор решил забрать с собой мобильный телефон марки “Филлипс”. Об ограблении стало известно в семь часов утра. В полицию обратилась сотрудница заведения, которая пришла на работу и не обнаружила на привычном месте кассового устройства. Сам аппарат оценивается приблизительно в 24 тысячи рублей. Точную сумму пропавшей выручки заявительница не знает. 
 
По данному инциденту возбуждено уголовное дело.
 
Сегодня Piter.tv писал о том, что на Московском проспекте также были ограблены два магазина: ювелирный и парфюмерии. 
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Теги: блинная , кассовый аппарат , кража ограбление , крестьянский переулок , петроградка , петроградская сторона , петроградский район , теремок
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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