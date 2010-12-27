На Петроградке из "Теремка" похитили кассовый аппарат вместе с выручкой

В "Теремке" на Крестьянском переулке вор украл кассовый аппарат.

Ночью на Петроградской стороне неизвестный преступник ограбил блинную “Теремок”. Злоумышленник отжал входную дверь и вынес из помещения кассовый аппарат. В настоящее время устанавливается сумма ущерба.

Отметим, что вместе с деньгами вор решил забрать с собой мобильный телефон марки “Филлипс”. Об ограблении стало известно в семь часов утра. В полицию обратилась сотрудница заведения, которая пришла на работу и не обнаружила на привычном месте кассового устройства. Сам аппарат оценивается приблизительно в 24 тысячи рублей. Точную сумму пропавшей выручки заявительница не знает.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело.