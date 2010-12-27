На Московском проспекте преступники ограбили два магазина

Вечером на Московском проспекте от рук налетчиков пострадали два магазина.

На Московском проспекте 31 января совершено два ограбления. Один злоумышленник напал с кирпичом на ювелирный салон, второй с пистолетом на магазин парфюмерии и косметики.

Около 19 часов вор зашел в магазин “Спектр”, который располагается в здании номер 49. Он выстрелил в пол из пистолета, после чего потребовал дневную выручку у кассира. Преступник забрал 14 тысяч рублей и скрылся.

В районе четырех часов дня еще один грабитель совершил налет на офис сети “585” в доме номер 197. В присутствии трех сотрудников ювелирного салона, он разбил кирпичом стекло витрины и забрал оттуда украшения. Продавцы успели нажать тревожную кнопку, но оперативная группа не застала вора на месте преступления.