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На Московском проспекте преступники ограбили два магазина
Сегодня, 9:05
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lesjasap
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На Московском проспекте преступники ограбили два магазина

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Вечером на Московском проспекте от рук налетчиков пострадали два магазина.

На Московском проспекте 31 января совершено два ограбления. Один злоумышленник напал с кирпичом на ювелирный салон, второй с пистолетом на магазин парфюмерии и косметики. 
 
Около 19 часов вор зашел в магазин “Спектр”, который располагается в здании номер 49. Он выстрелил  в пол из пистолета, после чего потребовал дневную выручку у кассира. Преступник забрал 14 тысяч рублей и скрылся.
 
В районе четырех часов дня еще один грабитель совершил налет на офис сети “585” в доме номер 197. В присутствии трех сотрудников ювелирного салона, он разбил кирпичом стекло витрины и забрал оттуда украшения. Продавцы успели нажать тревожную кнопку, но оперативная группа не застала вора на месте преступления. 
 
Напомним, что вчера на пересечении Индустриального и Ириновского проспектов произошла перестрелка между грабителями и полицейскими. Сотрудник закона оказался ранен. Его госпитализировали в военно-медицинскую академию
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Теги: кража , магазин , московский проспект , ограбление , ювелирный салон
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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