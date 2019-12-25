Петербург занял второе место по суточной COVID-заболеваемости

Днем ранее город занимал 5 строчку.

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 4 514 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 2 марта, в среду, в оперштабе.

Петербург занял второе место по заболеваемости коронавирусом в стране. Днем ранее город занимал 5 строчку. Не справились с вирусом 66 пациентов, вылечились от ковида еще 20 324 человека.

Напомним, что в Петербурге с 4 марта отменяют QR-коды. Также с 4 марта в Петербурге отменяется обязанность по переводу на дистанционный режим работы работников в возрасте старше 60 лет.

Ранее мы сообщали, что петербургский ученый не исключил появления новых штаммов ковида. Несмотря на активное распространение "омикрона", болезнь протекает в легкой форме с меньшим числом побочных явлений.

Фото: Piter.tv