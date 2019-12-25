Петербургский ученый не исключил появления новых штаммов ковида

Несмотря на активное распространение "омикрона", болезнь протекает в легкой форме с меньшим числом побочных явлений.

Во вторник, 1 марта, директор петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов рассказал, что эволюция коронавируса не остановится на омикрон-штамме. Этим он поделился с ТАСС.

Врачи остаются в режиме настороженности и готовности к рискам, которые могут возникнуть с появлением новых штаммов. На сегодняшний день невозможно точно сказать, что "омикрон" останется или через какое-то время возникнет новый вариант, который будет передаваться легче и вызывать тяжелые формы заболевания.

Лиознов добавил, что наиболее благоприятный вариант — это если вирус остановится на "омикроне". Несмотря на активное распространение, болезнь протекает в легкой форме с меньшим числом побочных явлений.

Ранее Беглов заявил о преодолении пятой волны коронавируса в Петербурге.

Фото: Piter.tv

