Петербург занял второе место в рейтинге умных городов-миллионников России

Города оценивали по 10 направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, туризм и другие.

По итогам прошлого года Петербург набрал 98,13 балла из 120 и занял второе место. За год город набрал еще 43 балла. На первом месте расположилась Москва, тройку лидеров замкнул Нижний Новгород. Рейтинг IQ российских городов в рамках проекта "Умный город" составлял Минстрой России, передают в пресс-службе вице-губернатора Станислава Казарина.

Города оценивали по 10 направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, туризм и другие.

Как рассказал Казарин, в Петербурге развиваются интеллектуальные системы управления общественным транспортом и многие другие "умные" сервисы.

Ранее мы писали, что "Зенит" поднялся на 10 позиций в мировой рейтинге ФК.

Фото: Piter.tv

