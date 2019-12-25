"Зенит" поднялся на 10 позиций в мировой рейтинге ФК

Таким образом, сине-бело-голубые оказались на 40-ом месте.

"Зенит" поднялся на 40-ую строчку топа лучших футбольных клубов в мире портала FiveThirtyEight. Команда сине-бело голубых перешагнула 10 позиций в обновленном рейтинге – до этого команда располагалась на 50-ом месте.

Лидером списка оказался британский "Манчестер Сити". Второе место заняла немецкая "Бавария", третье – английский "Ливерпуль". Также в десятку вошли "Пари Сен-Жермен" (Франция) и победитель Лиги чемпионов "Реал" (Испания).

Российские команды также представлены в топе. Среди них – ЦСКА, который расположился на 152-ом месте, а также "Сочи" (154-е место), "Спартак" (164-е место), "Краснодар" (171-е место), "Динамо" (174-е место) и "Локомотив" (197-е место).

Отметим, что рейтинг FiveThirtyEight составляется с 2017 года. Места в нем распределяются по предполагаемым полученным очкам за проведенные турниры.

Ранее мы сообщили о том, что Вендел остался в "Зените", продлив контракт до 2027 года.

Фото: Piter.TV