Вендел остался в "Зените", продлив контракт до 2027 года

Бразильский хавбек играет в составе сине-бело-голубых с 2020-ого.

В четверг, 21 июля, пресс-служба "Зенита" официально объявила о продлении контракта с 24-летним бразильцем Маркусом Венделом. Хавбек останется в составе команды до завершения сезона 2026/27.



Представители сине-бело-голубых поздравили игрока и пожелали ему новых успехов к карьере. Ранее в СМИ обсуждалось возможное возвращение Вендела в Бразилию. Также подчеркивался интерес к полузащитнику руководства лондонского "Арсенала". Тем не менее, сине-бело-голубые опровергли слухи.



Напомним, что Вендел играет в составе "Зенита" с октября 2020 года. Он провёл 57 матчей в петербургской команде, успел забить 8 мячей и провести 11 результативных передач. Более того, в копилке Вендела - статус двукратного чемпиона РФ и 2 выигранных Суперкубка.

Ранее мы сообщили о том, что вратарь Иван Куарежма официально стал игроком "Зенита".

Фото: сайт ФК "Зенит"