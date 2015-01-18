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Вратарь Иван Куарежма официально стал игроком "Зенита"
Сегодня, 13:46
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Вратарь Иван Куарежма официально стал игроком "Зенита"

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Бразилец будет выступать под номером 1.

25-летний вратарь Иван Куарежма официально передан "Зениту". Арендное соглашение было заключено с бразильской командой "Коринтианс". Об этом говорится на сайте петербургского футбольного клуба. 

В составе сине-бело-голубых голкипер проведет сезон-2022/23, после чего клуб сможет выкупить его. Он будет играть под номером 1. 

Напомним, что Куарежма начинал карьеру в клубе "Понте Преда" и перешёл в "Коринтианс" с января текущего 2022 года. В общей сложности им было отыграно 3 поединка. 

Ранее мы сообщили о том, что новички "Зенита" Иван и Мантуан прибыли в Петербург в понедельник, 18 июля.

Фото: ФК "Зенит"

Теги: санкт-петербург, спорт, фк зенит, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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