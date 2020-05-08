Новички "Зенита" Иван и Мантуан прибыли в Петербург

Бразильцы были переданы петербургскому клубу в рамках двусторонней сделки.

Бразильские футболисты Иван Куарежма и Густаво Мантуан прибыли в Северную столицу, чтобы присоединиться к составу "Зенита". Об этом сообщил Луис Фернандо Гарсия в беседе со Sport24.

Иван и Густаво Мантуан приехали в Россию. Они уже в Санкт-Петербурге. говорится в сообщении

Отметим, что ранее об отъезде 21-летнего вингера и 24-летнего вратаря в России сообщил журналист Родриго Вессони в соцсетях. Игроки перешли в клуб по двухсторонней сделке.

Ранее мы сообщили о том, что гендиректор "Зенита" опроверг уход Андрея Мостового в "Сочи".

Фото: gettyimages.ru