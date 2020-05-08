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Новички "Зенита" Иван и Мантуан прибыли в Петербург
Сегодня, 14:41
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Новички "Зенита" Иван и Мантуан прибыли в Петербург

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Бразильцы были переданы петербургскому клубу в рамках двусторонней сделки.

Бразильские футболисты Иван Куарежма и Густаво Мантуан прибыли в Северную столицу, чтобы присоединиться к составу "Зенита". Об этом сообщил Луис Фернандо Гарсия в беседе со Sport24.

Иван и Густаво Мантуан приехали в Россию. Они уже в Санкт-Петербурге.

говорится в сообщении

Отметим, что ранее об отъезде  21-летнего вингера и 24-летнего вратаря в России сообщил журналист Родриго Вессони в соцсетях. Игроки перешли в клуб по двухсторонней сделке. 

Ранее мы сообщили о том, что гендиректор "Зенита" опроверг уход Андрея Мостового в "Сочи".

Фото: gettyimages.ru

Теги: густаво мантуан, санкт-петербург, фк зенит, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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