Петербург занял третье место в России по уровню научно-технологического развития

Северная столица вошла в тройку лидеров регионов страны по науке и технологиям.

Санкт-Петербург вошел в тройку лидеров рейтинга регионов России по уровню научно-технологического развития по итогам 2024 года. Об этом сообщает "РИА Новости".

По данным исследования, город на Неве набрал 70,11 балла, уступив только Москве с результатом 81,82 балла и Республике Татарстан, которая получила 70,56 балла.

В десятку наиболее развитых в научно-техническом отношении субъектов также вошли Нижегородская область (64,63), Московская область (60,94), Самарская область (58,99), Тульская область (57,32), Пермский край (56,41), Свердловская область (54,76) и Тюменская область (53,08).

Рейтинг был составлен на основе показателей, отражающих уровень развития науки и технологий в регионах. В расчет принимались данные о материально-технической базе, кадровом потенциале, а также эффективности и масштабах научно-технологической деятельности.

Фото: freepik