ИИ в школьных столовых Петербурга помогает родителям контролировать рацион ребенка

Готовить пищу для учащихся школ — особая наука, ведь еда должна одновременно привлекать ребят и приносить пользу здоровью.

Сегодня отмечается Международный день повара, учрежденный Всемирным ассоциацией сообществ шеф-поваров в 2004 году и собирающий около 10 миллионов профессионалов из 70 государств мира. Готовить пищу для учащихся школ — особая наука, ведь еда должна одновременно привлекать ребят и приносить пользу здоровью. Специалистам Петербурга удается справляться с этой задачей профессионально, подчеркнул "Петербургский дневник".

Праздничные мероприятия поддержали и городские власти: по улицам Питера развешены рекламные щиты, посвященные победителям конкурса "Лучшая школьная столовая". На плакатах представлены лучшие повара из образовательных учреждений: школа № 148 Калининского района, гимназия № 24 Василеостровского района и школа № 585 Кировского района.

Конкурс "Лучшая школьная столовая" направлен на улучшение качества детского питания, распространение лучших практик и поощрение таланта специалистов. Стоит вспомнить, что в 2025 году команда поваров из школы № 164 Красногвардейского района впервые завоевала лидерство на всероссийском этапе соревнования, обойдя более 500 конкурентов из разных регионов России. Этому успеху предшествовала основательная подготовка кадров: только в 2024 году учебно-методический центр Управления социального питания обучил свыше 4 тысяч специалистов, учитывая специфику школьных и ресторанных кухонь.

Технологическое развитие системы социального питания – это не просто тренд, а стратегическая необходимость. Мы активно внедряем цифровые решения, которые выводят контроль качества и безопасность питания на принципиально новый уровень. Яркий пример такого комплексного подхода – конкурс "Школьная столовая глазами ученика". Пока дети создают дизайн-проекты комфортных пространств, правительство города обеспечивает их технологическую начинку – от пароконвектоматов до системы онлайн-мониторинга. Алена Мироненко, начальник Управления социального питания Санкт-Петербурга

Современные технологии серьезно повлияли на организацию школьных столовых: единая карта школьника и портал "Петербургское образование" позволяют родителям отслеживать меню ребёнка, устанавливать ограничения на приобретение десертов, а на кухнях роботизированные системы отслеживают соблюдение гигиенических норм.

Кроме того, благодаря конкурсу "Школьная столовая глазами ученика" интерьер обычных обеденных залов превращается в оригинальные тематические пространства, такие как "Космическая станция" или "Сказочный лес". Еще одна уникальная городская инициатива — проект "Завтрак с главой администрации района", в рамках которого руководители муниципальных округов дегустируют школьную кухню вместе с учащимися и открыто обсуждают вопросы родителей.

По мнению Мироненко, система школьного питания в Петербурге нуждается в творческих и преданных профессионалах, ведь за каждой эффективной технологией стоят люди, способные превратить качественное сырье в любимые школьниками блюда.

Фото: Piter.TV