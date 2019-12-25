Петербург занял шестое место в мире по росту цен на жилье

На первичном и вторичном рынке жилья в Петербурге в первом квартале цены выросли на 5,2%.

Петербург занял шестое место в рейтинге городов с самым быстрым темпом роста цен на жилье Global Residential Cities Index. Год назад он занимал четвертую строчку. Рейтинг готовила международная консалтинговая компания Knight Frank.

На первичном и вторичном рынке жилья в Петербурге в первом квартале цены выросли на 5,2%, а годовой прирост в массовом сегменте составил 13,6%. Причинами такого роста могли стать ослабление рубля, подорожание самого строительства, переход на эксроу-счета.

Первое место в рейтинге заняла Манила (+22%), далее идут Будапешт (+16,3%) и Измир (+16,3%).

В Петербурге вторичка подорожала на 7,3%.

Фото: Piter.TV