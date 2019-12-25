В Петербурге вторичка подорожала на 7,3%

Средняя цена – 121 036 рублей за квадратный метр.

Аналитики "Авито.Недвижимость" выяснили, что в Петербурге возник ажиотажный спрос на вторичное жилье, при этом квартиры подорожали на 7,3 % по сравнению с 2019 годом.

Специалисты изучали ситуацию с ценами на вторичное жилье по всей России. Самые дорогие квартиры находятся в Москве, средняя стоимость одного квадратного метра – 211 094 рубля. На второй строчке рейтинга расположился Петербург (121 036 рублей за квадратный метр), на третьей Сочи (115 290 рублей).

Руководитель направления вторичной недвижимости в "Авито" Руслан Закирьянов заявил, что после отмены самоизоляции покупатели начали реализовывать накопившийся за это время отложенный спрос.

За год цены на новостройки в Петербурге выросли на 15,5%.

Фото: Piter.TV