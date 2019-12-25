За год цены на новостройки в Петербурге выросли на 15,5%

Средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 118 414 рублей.

Петербург попал в первую пятерку городов России по темпам роста цен на квартиры в новостройках. Об этом сообщают аналитики сервиса "Авито Недвижимость".

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Северной столице составляет 118 414 рублей. Это на 5,3% больше, чем в первом квартале 2020 года и на 15,5% больше, чем годом ранее.

При этом самые дорогие квартиры в новостройках находятся в Москве, где один квадратный метр стоит в среднем 187 тысяч рублей. На третьем месте расположился Сочи с ценой в 120 тысяч за "квадрат".

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