Названа цена самой дешевой студии на Васильевском острове

В настоящий момент на вторичном рынке в этой локации продается 182 квартиры-студии.

Эксперты агентства недвижимости "Невский Простор" проанализировали предложения на вторичном рынке жилья в Василеостровском районе Петербурга. Самым популярным и востребованным продуктом в этой локации являются квартиры-студии. На них обращают внимание люди, которые покупают жилье для себя и собираются сдавать в аренду.

В настоящее время на Васильевском острове продается 182 студии. Средняя цена за объект площадью около 24,8 квадратных метров составляет 3,85 млн рублей. Самую дешевую студию, которая продается на данный момент, оценили в 1,5 млн рублей. Ее площадь составляет 10 квадратных метров. Этот объект располагается в доме 1908 года постройки, недалеко от станции метро "Василеостровская".

Самая дорогая студия в этом районе продается за 7,7 млн рублей. Ее площадь составляет 42 квадратных метров. Квартира находится неподалеку от второго вестибюля станции метро "Спортивная".

Также на Васильевском острове продаются студийные юниты в апарт-комплексах. Именно в таких объектах зафиксированы самые низкие цены на жилье. Один квадратный метр здесь стоит от 106 тысяч рублей.

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