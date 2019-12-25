Семьи с инвалидами в Петербурге получат соцвыплату на покупку жилья

Семьям, в которых есть дети-инвалиды, предоставят социальные выплаты для приобретения или строительства жилых помещений, сообщила пресс-служба администрации города.
Семьи получат сертификаты, которые подтверждают право на получение социальной выплаты из средств городского бюджета. На них можно будет приобрести жилье по договору купли-продажи, мены или став участником долевого строительства. Речь идет о тех семьях, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.
На каждого члена семьи выделят 1,4 млн рублей.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что медики федеральных больниц, заболевшие коронавирусом, получат выплаты из резервного фонда Петербурга.
Фото: Piter.TV
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