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Семьи с инвалидами в Петербурге получат соцвыплату на покупку жилья
Сегодня, 16:38
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nadezhda_sib

Семьи с инвалидами в Петербурге получат соцвыплату на покупку жилья

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Соответствующее постановление правительства подписал губернатор города.

Семьям, в которых есть дети-инвалиды, предоставят социальные выплаты для приобретения или строительства жилых помещений, сообщила пресс-служба администрации города.

Семьи получат сертификаты, которые подтверждают право на получение социальной выплаты из средств городского бюджета. На них можно будет приобрести жилье по договору купли-продажи, мены или став участником долевого строительства. Речь идет о тех семьях, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. 

На каждого члена семьи выделят 1,4 млн рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что медики федеральных больниц, заболевшие коронавирусом, получат выплаты из резервного фонда Петербурга. 

Фото: Piter.TV

Теги: выплаты, дети-инвалиды, жилье, социальные выплаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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