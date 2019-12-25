Семьи с инвалидами в Петербурге получат соцвыплату на покупку жилья

Соответствующее постановление правительства подписал губернатор города.

Семьям, в которых есть дети-инвалиды, предоставят социальные выплаты для приобретения или строительства жилых помещений, сообщила пресс-служба администрации города.

Семьи получат сертификаты, которые подтверждают право на получение социальной выплаты из средств городского бюджета. На них можно будет приобрести жилье по договору купли-продажи, мены или став участником долевого строительства. Речь идет о тех семьях, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

На каждого члена семьи выделят 1,4 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что медики федеральных больниц, заболевшие коронавирусом, получат выплаты из резервного фонда Петербурга.

Фото: Piter.TV