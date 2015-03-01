Петербург занял 7 место в топе регионов РФ по доходам населения

По итогам 2021 года первые строки заняли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

Стало известно, что Петербург занял седьмое место в топе регионов РФ по доходам населения. Об этом сообщают "РИА Новости".

В Петербурге отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 2,14, а доля населения за чертой бедности — 5,1%.

По итогам 2021 года первые строки заняли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Тройку замкнула Москва. На последних местах по уровню материального благополучия расположились Горный Алтай, Ингушетия и Тыва.

Напомним, что Петербург занял вторую строчку в рейтинге социально-экономического положения регионов. При составлении рейтинга аналитики учитывали уровень безработицы, оборот розничной торговли, объем производства товаров и услуг, доля прибыльных предприятий, численность занятых в экономике и другие показатели. Город на Неве набрал 86 баллов, что почти на 6 больше, чем годом ранее.

Ранее в Петербурге оборот общепита сократился почти на 16%. Показатели этого года снизятся на 15% относительно 2021 года в связи с падением доходов россиян.

Фото: Piter.tv