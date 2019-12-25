Петербург занял вторую строчку в рейтинге социально-экономического положения регионов

В самом низу списка оказались Еврейская автономная область и Республика Калмыкия.

В рейтинге социально-экономического положения регионов России Петербург остался на втором месте. Об этом сообщили РИА Новости.

При составлении рейтинга аналитики учитывали уровень безработицы, оборот розничной торговли, объем производства товаров и услуг, доля прибыльных предприятий, численность занятых в экономике и другие показатели. Город на Неве набрал 86 баллов, что почти на 6 больше, чем годом ранее. Первую строчку Москва, у которой почти 90 баллов. В тройку вошла и Республика Татарстан, набрав 77,6 баллов.

В самом низу списка оказались Еврейская автономная область и Республика Калмыкия, набравшие чуть более 10 баллов.

Ранее на Piter.tv: Петербург вошел в список самых комфортных городов для семейной жизни.

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