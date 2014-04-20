Петербург вошел в список самых комфортных городов для семейной жизни

В опросе респонденты обращали особое внимание на развитие городской инфраструктуры и региональные возможности в образовании и работе.

Аналитики сервиса "Работа.ру" выяснили, что Северная столица вошла в рейтинг самых привлекательных городов для семейной жизни.

Первую позицию в списке заняла Москва. В топ-лист комфортных городов для создания семьи и воспитания детей россияне внесли Сочи, Калининград и Краснодар.

В опросе респонденты обращали особое внимание на развитие городской инфраструктуры и региональные возможности в образовании и работе.

Ранее на Piter.tv: с 30 апреля автостоянки Петербурга начнут принимать туристические автобусы.

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