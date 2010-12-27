Петербург будет сотрудничать с Бельгией и Нидерландами до 2021 года

Петербургская делегация посетила Антверпен и Роттердам.

После поездки в Бельгию и Нидерланды вице-губернатор Санкт-Петербурга подвел некоторые итоги. Город на Неве теперь будет активно сотрудничать с Антверпеном и Роттердамом. Об этом сообщают городские СМИ.

В рамках визита между странами был подписан протокол "дорожной карты" до 2021 года. Одна из самых перспективных сфер сотрудничества - развитие "умных городов" (петербуржцы посетили для примера технопарк The Beacon & Start-up Village в Антверпене). Бельгия будет сотрудничать с Петербургом в области информтехнологий, работа будет осуществляться в том числе и в режиме конференц-связи. Помимо этого, Петербург и Антверпен будут совместно развиваться и в науке. Например, в Политихнический университет лекции приедут читать преподаватели Университета Антверпена.

В Нидерландах состоялось четвертое заседание Совета по сотрудничеству между Санкт-Петербургом и Роттердамом. На нем обсудили, как развивать городскую мобильность и утилизировать отходы.

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