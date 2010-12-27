Роттердам покажет Петербургу как делать ткани из пищевых отходов

Нидерланды же, в свою очередь заинтересовались наработками России в сфере безопасности, так как это стало крайне актуальной проблемой для Европы в последнее время.

Делегация во главе с вице-губернатором Александром Говоруновым в Роттердаме обсудила важные вопросы сотрудничества с замглавы Роттердаме Андре Вервуреном. Об этом сообщают городские СМИ.

Нидерланды имеют большой опыт в сфере переработки отходов, поэтому Петербург очень заинтересовался этими разработками. Одним из пунктов переработки является изготовление текстиля из пищевых отходов.

Я уверен, что важно не только построить четко функционирующие заводы, которые не будут наносить вреда окружению, но и работать с менталитетом людей. Александр Говорунов, вице-губернатор Петербурга

И, действительно, Роттердам приложил немало усилий, работая в этом направлении, но он гото делиться опытом и идеями. Нидерланды же, в свою очередь заинтересовались наработками в сфере безопасности, так как это стало крайне актуальной проблемой для Европы в последнее время.

И, несмотря на сложные политические отношения между Россией и Нидерландами, у обеих сторон не возникнет никаких никаких проблем при разговоре друг с другом.

Ранее вице-губернатор Петербурга Говорунов отправился в Бельгию и Нидерланды.

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