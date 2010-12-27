Вице-губернатор Петербурга Говорунов отправился в Бельгию и Нидерланды

Александр Говорунов посетит Антверпен и Роттердам в рамках сотрудничества городов.

Официальная делегация, возглавляемая вице-губернатром Александром Говоруновым, отправилась в Антверпен (Бельгия) и Роттердам (Нидерланды). Об этом сообщают городские СМИ.

В среду, 5 сентября, делегация посетит мемориальное кладбище Вестербеграафплаатс в городе Гент. Там почтят память военнослужащих, погибших в Первую мировую войну. Там же состоится открытие памятной доски на месте захоронения 12 россиян. Далее в Антверпене на встрече с мэром города Бартом Де Вевером Говорунов подпишет протокол "Дорожной карты", который утвердит сотрудничество между Петербургом и Антверпеном. После этого вице-губернатор Санкт-Петербурга отправится в городской порт и инновационный парк The Beacon, вечером ожидается культурная программа, где петербургские артисты дадут концерт классической музыки.

В четверг, 6 сентября, делегация отправится на четвертое заседание Совета по сотрудничеству между Петербургом и Роттердамом. На встрече коснуться следующих вопросов: сотрудничество портов, обращение с отходами, обмен студентами, обмен опытом в сфере инноваций.

Вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов посетил Крым 1 сентября.

Фото: pixabay.com