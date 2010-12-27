Северная столица подарила школьникам Симферополя 5,5 тысяч комплектов книг

Вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов посетил Крым 1 сентября.

Северная столица подарила симферопольским первоклассникам 5,5 тысяч комплектов книг. 1 сентября в город прибыл вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов. Об этом сообщает "Мойка 78".

С праздником Говорунов поздравил учеников школы-гимназии № 39, которая отмечает 55 лет. На первосентябрьской линейке он вручил школе сертификат на 5,5 тысяч комплектов книг "Моя первая библиотека".

По словам вице-губернатора, это подарок от города, который с гордостью носит звание не только культурной столицы России, но и самого читающего города нашей страны.

В подаренных комплектах есть такие книги как "Историческая азбука Петербурга", "Сказки" крымской писательницы Лидии Огурцовой и альбом для рисования. Книги уже поступили в симферопольские школы. Говорунов отметил, что вручение симферопольским первоклассникам комплекта книг станет новой традицией.