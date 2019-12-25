Петербург станет частью нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Обсуждение вопроса состоялось на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к федеральным властям с просьбой о включении города в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Решение было принято 25 сентября на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и 47 региона, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Беглов напомнил, что по "Майским указам" президента РФ необходимо к 2024 году увеличить до 85% долю региональных автодорог, соответствующих нормативам. Губернатор отметил, что на это нужно дополнительное финансирование из федерального бюджета, а средств для данных задач в бюджетах двух регионов недостаточно.

Марат Хуснуллин отметил, что стратегическое решение по включению города и агломерации с Ленобластью в нацпроект принято. Он добавил, что теперь необходимо утвердить стратегию развития всего петербургского транспортного узла, которую нужно доработать за 1,5 месяца, до следующего заседания Координационного совета. Вице-премьер отметил, что оно, возможно, пройдет с выездом на место.

Стратегия по развитию транспортной системы города и области до 2030 года предусматривает ряд крупных проектов – например, строительство Широтной магистрали скоростного движения, план развития аэропорта Пулково, строительство развязки на автомобильной дороге М-11 "Москва – Санкт-Петербург" и многие другие задачи.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург и Ленобласть должны представить комплексную программу транспортного и дорожного развития агломерации к середине ноября 2020 года. В августе губернатор Петербурга заявил о создании агломерации с Ленобластью. Регионы планируют совместное развитие в области внутреннего туризма, дорожно-траспортной сферы и культуры.

Фото: Piter.tv, носит иллюстрационный характер