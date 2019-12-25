Программа совместного развития транспорта Петербурга и Ленобласти появится в ноябре

Петербург и Ленобласть представят комплексную программу транспортного и дорожного развития агломерации к середине ноября 2020. Такое поручение дал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.
Проекты ранжируют по значимости и финансированию в период до 2024-го года.
Кроме того, зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин отчитался о выполнении программы ремонтов дорог. В 2020 году дорожники выполнили часть ремонтов, которые были запланированы на 2021 и 2022 годы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По предложению Хуснуллина, региону стоит обратиться в Минтранс для получения федеральной поддержки на оплату этих работ.
Напомним, в августе губернатор Петербурга заявил о создании агломерации с Ленобластью. Регионы планируют совместное развитие в области внутреннего туризма, дорожно-траспортной сферы и культуры.
Фото: ФКУ "Упрдор Северо-Запад"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все